Две россиянки заболели коронавирусом на Пхукете

Бангкок, 7 апреля. Коронавирус нового вида обнаружен у двух гражданок России, которые проживали на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщило региональное отделение министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что среди заразившихся COVID-19 есть три иностранки. Это женщины 23 и 28 лет — россиянки, а также 26-летняя гражданка Казахстана. Все они являются туристами, девушки в течение месяца проживали районе Патонг, который местные власти недавно закрыли на дезинфекцию.

Общее число заразившихся на Пхукете достигло 126 человек. Напомним, к настоящему времени общее число инфицированных в стране превысило 2,2 тысячи, вылечились 824 человека, 27 умерли. С 3 апреля на на территории Таиланда с 22.00 до 04.00 действует комендантский час.

Напомним, почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, об этом сообщил главный врач Денис Проценко. По его словам, в целом на лечении в больнице состоят 389 человек. Из низ с диагнозом пневмония — 345, COVID подтвержденных — 226, в реанимации — 32 (на ИВЛ 14).

Напомним, что больница в московском поселке Коммунарка предназначена для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. По последним данным, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения, 406 человек выздоровели, 47 скончались. В целом, в мире от коронавируса нового типа умерло более 74 тысяч человек.

Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. Многие предприятия временно прекратили работу. В России до конца апреля продлен режим нерабочих дней.