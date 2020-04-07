Никита Малинин шокировал фанатов сообщением о смерти матери

Москва, 7 апреля. Победитель «Фабрики Звезд-3» Никита Малинин сообщил трагичную новость: его мама Инна Курочкина, бывшая супруга певца Александра Малинина, скончалась три месяца назад.

Молодой человек накануне поздравил маму с юбилеем, ей должно было исполниться 60 лет. Он опубликовал в Instagram несколько фотографий из семейного архива.

«К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад… Она была человеком с большим сердцем!!! Человек, который научил меня любить, научила быть честным и сильным!» — признался Малинин.

Новость о смерти первой жены Малинина-старшего стала шоком для многих его коллег и фанатов. В многочисленных комментариях интернет-пользователи выразили свои соболезнования. Поддержал артистов и продюсер Андрей Разин.

Напомним, что в прошлом Курочкина играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары». После расставания с ней Малинин-старший женился на певице Ольге Зарубиной. С ней исполнитель спустя несколько лет тоже развелся и заключил брак в третий раз с врачом-гинекологом Эммой Малининой.

Ранее стало известно о планах дочери Зарубиной Киры Евдокимовой отсудить 10 миллионов рублей у Малинина-старшего. Женщина утверждает, что приходится ему дочерью, хотя сам исполнитель публично отказывается признать отцовство. Более того, как пишут СМИ, певец позволил себе оскорбительно высказаться в адрес бывшей жены и ее дочери.