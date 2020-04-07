МЧС РФ объяснило, почему не стоит использовать водку в качестве антисептика

Москва, 7 апреля. МЧС России не рекомендует использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

Специалисты министерства объяснили, что в водке содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика, поэтому не стоит заменять спирт водкой. Они также советуют не использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он приводит к сухости кожи, раздражению и зуду, а также к появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

МЧС также рассказало, как приготовить антисептик в домашних условиях. Эксперты советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость, отметила «Газета.ру». После чего размешать раствор, немного взболтнув сосуд с жидкостью.

Полученный антисептик советуют перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы нужно выдержать 72 часа, за это время удастся уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать там, указал RT.

По состоянию на 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время от инфекции в стране умерли 47 человек.