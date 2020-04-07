Удерживаемые в Ливии социологи Шугалей и Суэйфан стали героями нашего времени

На YouTube 4 апреля появился трейлер фильма «Шугалей». За основу взяты реальные события в Ливии, происходившие с 2019 года по наши дни. В центре сюжета — история российских социологов, прибывших в Северную Африку для проведения официальных исследований по ситуации в стране. Однако вскоре после приезда специалистов незаконно задерживают и садят в подконтрольную радикальным боевикам тюрьму «Митига», где над заключенными постоянно издеваются и пытают.

Напомним: российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан действительно были похищены в Триполи в мае 2019 года. Несмотря на то, что работали они открыто, получив все необходимые разрешения и согласования, их вскоре задержали и передали боевикам группировки RADA. Главы ПНС Ливии сначала озвучивали версию о том, что социологи пытались вмешаться в местные выборы, но страна находится в состоянии гражданской войны, и никаких выборов в ближайшие пару лет там даже не намечалось. Максима и Самера до сих пор продолжают незаконно удерживать в подконтрольной террористам тюрьме «Митига», расположенной рядом с одноименным аэропортом. У боевиков на этой территории присутствуют артиллерия и пункты для управления БПЛА, а заключенные и обычные пассажиры используются террористами в качестве живого щита для прикрытия артиллерийских ударов.

Мне как спецкору, побывавшему в Триполи в августе 2019 года (Максим и Самер уже были несколько месяцев в тюрьме), было интересно глянуть трейлер. Конечно, по нему сложно судить о фильме в целом, поэтому пока я хотел бы поделиться только впечатлениями от трейлера.

Из неприятных моментов — дерущийся и стреляющий Шугалей. Есть в трейлере сцена, где он отбирает автомат у конвоира и стреляет в него. Это, конечно, скажем помягче, больше похоже на фантазии сценариста и режиссера, а не на правду. Момент, где Максим и Самер бегут по улице, где все взрывается, как в голливудских попкорновых блокбастерах, тоже явно сделан в угоду экшену. Однако, возможно, первая упомянутая мною сцена — всего лишь мысли героя, а не реальные его действия. Это ведь трейлер.

Из плюсов могу отметить неплохие декорации, наличие флагов на улицах, внешний вид террористов. Все это вполне соответствует тому, что я и оператор Альгис Микульскис наблюдали во время нашей командировки в Триполи в августе 2019 года.

В трейлере мелькнули кадры пыток и унижений в тюрьме. Вот это уже однозначно правда. Максим и Самер, безусловно, герои нашего времени, потому что долгое время над ними действительно издевались. И не только над ними. О жестокости надзирателей в этой тюрьме наслышан практически каждый житель Триполи. Пытки и издевательства там считаются нормой. А у Максима ведь еще и проблемы со здоровьем. Не представляю, как они до сих пор держатся.

Еще раз напомню, что в основу фильма легли реальные события, которые я пусть и косвенно, но застал, так что жду полный метр, который обещают показать уже в этом месяце. Жаль только, что нас с Альгисом не позвали на консультации, мы бы рассказали, как лекарства ребятам передавали, как с прокурором пытались встретиться и много еще чего любопытного о жизни в Триполи.

Например, про лекарства для ребят. У нас был список необходимых медикаментов из зарубежных и афро-арабских аналогов. В обычных аптеках был очень скудный выбор, и Юсеф, наш сопровождающий от мухабарата, отвез нас в хорошую большую аптеку. Купить сразу все необходимые лекарства не удалось, нескольких позиций не было в аптеке, но их пообещали привезти с неких складов.

Передать лекарства хотели при личной встрече с ребятами, нам ее не раз обещали. Но для этого надо было согласовать все с местным главным прокурором. Он нас почти две недели кормил обещаниями по телефону, потом, наконец-то, назначил встречу, но принял не нас, а группу американцев из UN. Мы сидели в одном из кабинетов местного суда, смотрели на белый сотый лэнд-крузер с надписью UN во дворе, ждали, когда западные гости выйдут. Прождали два часа впустую, увидели только, как от прокурора ушли улыбающиеся UN-овцы, а после этого секретарь прокурора сообщил, что на сегодня все приемы окончены. Вечером того же дня прокурор укатил к себе домой в Мисурату, город в 200 км от Триполи.

Из-за закрытия аэропорта «Митига» мы тоже поехали в Мисурату, чтобы оттуда улететь домой. Пытались там с прокурором встретиться, но бесполезно, он словно скрывался от российских журналистов, будто ему кто-то приказал. Так что лекарства оставили Юсефу, отдали их ему прямо в аэропорту, когда садились на рейс. И только месяца через полтора Юсеф сообщил, что виделся с ребятами, передал лекарства.

Почему так долго решается вопрос об их освобождении? Да все просто: в Триполи абсолютный бардак в рядах госвласти. Там осталось всего несколько структур, где еще работают люди старого режима. Но даже они под контролем новой, этакой теневой власти, которая состоит из разных бандитов и террористов. Для них российские социологи — это прикрытие, возможность шантажировать, торговаться, угрожать. Очень хочется верить, что ребят все-таки освободят и они вернутся в Россию. Но, учитывая, какие сейчас в Триполи хаос и беззаконие, верится в это с трудом.