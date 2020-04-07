Сенатор Морозов объяснил, почему отменить ЕГЭ в 2020 году невозможно

Отменить ЕГЭ в 2020 году невозможно, так как вся система итоговой аттестации школьников сведена к этому формату. Об этом заявил сенатор Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в комментарии РИА Новости, что предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ. Глава Кабмина, по его словам, на это предложение напрямую не отреагировал.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов считает, что отменить ЕГЭ невозможно. Сенатор объяснил, почему сценарий, предложенный Олегом Смолиным, не представляется реалистичным.

«Я думаю, что отменить ЕГЭ невозможно, потому что вся система экзаменов сведена именно к этому формату, и другого пока не предвидится. По крайней мере, на этот выпускной год для школьников», — сказал Игорь Морозов в беседе с ФАН.

При этом сенатор не исключил корректировку формата итоговой школьной аттестации в будущем.

«В будущем возможны изменения этого, скажем так, формата по проверке знаний школьников. В отдаленном будущем. Потому что слишком далеко зашли с ЕГЭ за последние два десятилетия», — отметил член Совфеда РФ.

Накануне, 6 апреля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект расписания ЕГЭ, который начинается 8 июня. В документе указано, что в этот день в России пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 11 июня предлагается провести экзамен по русскому языку, 15 — по математике базового и профильного уровней. Далее в расписании стоят экзамены по истории, физике, обществознанию и другим предметам.

Определение сроков проведения Единого госэкзамена в России являются прерогативой Минпросвещения, напомнил Игорь Морозов. Сенатор считает, что сейчас у законодательной власти нет необходимости корректировать решения ведомства.

«В Совете Федерации, в комитете по науке, образованию и культуре, не обсуждаются вопросы, связанные с изменением сроков. Это решение министерства просвещения, и поэтому, мне кажется, нет необходимости законодательной власти влиять на этот вопрос министерства, которое держит руку на пульсе и делает все возможное, чтобы принять оптимальное решение по сдаче ЕГЭ в связи с коронавирусной эпидемией. <…> Министр уже отреагировал, и нет необходимости делать какие-то коррективы с позиции парламента», — резюмировал Игорь Морозов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с пандемией COVID-19. Российский лидер объяснил, что эта мера позволит снизить уровень распространения коронавирусной инфекции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вынужденные весенние каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. В это время для детей организуют дистанционное обучение и откроют доступ к образовательным онлайн-ресурсам. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул студентам с 28 марта по 5 апреля.

Позже, 2 апреля, Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля. Фальков сообщил, что российским вузам рекомендовано с 6 апреля завершить каникулы и возобновить обучение студентов в дистанционном формате.