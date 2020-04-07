Садальский отреагировал на новости о состоянии Бабкиной

Известную певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 70-летняя артистка была госпитализирована еще 1 апреля с обширной двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Актер Станислав Садальский прокомментировал эту информацию.

Как пишет «Московский комсомолец», близкий друг Надежды Георгиевны — певец Евгений Гор — до последнего отрицал госпитализацию артистки. Однако источники издания сообщили, что Бабкина находится в больнице на лечении с 1 апреля и состояние ее тяжелое.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — цитирует «МК» свои источники в медицинских кругах Москвы.

При этом уточняется, что два теста на COVID-19, сделанные певице, оказались отрицательными, но врачи говорят, что картина болезни «абсолютно коронавирусная».

«В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе», — говорят медики.

Актер Станислав Садальский, являющийся большим поклонником таланта Надежды Бабкиной, в комментарии Федеральному агентству новостей выразил надежду, что с певицей все будет хорошо.

«Я не могу что-то говорить, потому что никто ничего не знает. Но я не могу поверить, что возможен какой-то плохой результат. Даже думать об этом не хочу. У Льва Лещенко ведь был коронавирус, и он выздоровел. Верю, что и Надя справится», — сказал Садальский.

Он добавил, что не является личным другом Надежды Бабкиной, но понимает, почему певица и ее близкие не захотели афишировать факт госпитализации, — сейчас все мысли только о том, чтобы Надежда Георгиевна выздоровела.

Напомним, ранее сын Бабкиной Данила Заседателев рассказывал, что с самого начала пандемии коронавируса Надежда Георгиевна соблюдала все рекомендации, отменила поездки и встречи, с кем именно она контактировала перед тем, как заболеть, сын певицы точно не знает.

Накануне из больницы в Коммунарке выписались певец Лев Лещенко и певец и композитор Игорь Николаев. У первого был подтвержденный COVID-19, а у второго тесты на коронавирус оказались отрицательными. Николаева в Коммунарке лечили от очаговой пневмонии.