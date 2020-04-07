Рост достатка и комфорта может провоцировать насилие

Житель Рязанской области расстрелял пятерых соседей по подъезду. Поводом стал шум на лестничной площадке. Чтобы разобраться в ситуации, Следственный комитет отправил подозреваемого на психиатрическую экспертизу. Сообщения об убийствах с нелепыми причинами появляются в новостной ленте каждый месяц, их становится все больше.

Причиной последнего случая с трагическим исходом стал конфликт соседей, которые отказались соблюдать тишину ночью. Хотя, согласно областному закону, это обязан делать каждый. Мужчина, расстрелявший людей в упор, был вправе требовать прекратить шум, но не таким способом. В социальных сетях многие встали на его сторону, некоторые даже сочувствуют. Возникает вопрос: почему «Закон о тишине» не работает?

Комментарий о возможных причинах громкой бойни Федеральному агентству новостей дала правозащитник, кандидат юридических наук Наталья Гусева.

«Преступлений с необъяснимой жестокостью и избыточным применением силы стало больше. Дело не только в сугубом интересе СМИ к таким событиям. Юристы очень часто сталкиваются с тем, что агрессивного человека, систематически провоцирующего конфликты вокруг себя, никак не остановить. За одни лишь побои и угрозы суд не может отправить его в тюрьму. Тенденция намечается неутешительная: ссоры с применением силы без особых поводов случаются и в кварталах социального жилья, и в элитных коттеджных поселках. Универсальным и редко используемым способом исправить ситуацию является отправка забияки на психиатрическую экспертизу. После нее есть хоть какой-то шанс прекратить конфликт отправкой дебошира на медикаментозное лечение к психиатру. Однако большинство людей не нуждаются в принудительной психиатрической помощи. Им нужен психолог, а к психологам у нас ходить не принято, — отмечает она. — Есть два препятствия правового характера: систематическая психологическая и психотерапевтическая помощь не входят в систему обязательного медицинского страхования. Комплекс сеансов психотерапии доступен не каждому. На психологов не распространяется право хранить тайну сеанса психотерапии. С одной стороны, это значит, что психологу ничего не будет, если он разболтает содержание беседы с пациентом. С другой — его по закону могут заставить рассказать все о пациенте. Нельзя оправдывать бытовые убийства и драки только правовым нигилизмом или плохим воспитанием. В людях зреют зверское напряжение и конфликт во всех социальных стратах. 20 лет назад быт среднего домохозяйства был значительно хуже, а такого ежечасного ожидания конфликта не было. Так комфортно в быту, как в последние 15 лет, средний россиянин никогда не жил. С 1988 по 2019 год ВВП на человека в России увеличился в три раза. Люди хотят жить все лучше и точно не хотят жить хуже, хотят больше развлекаться. Они меньше спят, практически не отдыхают наедине с собой и коммуницируют в среднем в пять раз больше, чем 20 лет назад. Эту проблему нельзя разрешить юридическим путем».

Российский экспат в Торонто (Канада), психолог с российским и зарубежным опытом Ульяна Невзорова отмечает, что, вероятнее всего, рязанский убийца находился в состоянии стресса.