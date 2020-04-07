Рост достатка и комфорта может провоцировать насилие

Житель Рязанской области расстрелял пятерых соседей по подъезду. Поводом стал шум на лестничной площадке. Чтобы разобраться в ситуации, Следственный комитет отправил подозреваемого на психиатрическую экспертизу. Сообщения об убийствах с нелепыми причинами появляются в новостной ленте каждый месяц, их становится все больше.
Причиной последнего случая с трагическим исходом стал конфликт соседей, которые отказались соблюдать тишину ночью. Хотя, согласно областному закону, это обязан делать каждый. Мужчина, расстрелявший людей в упор, был вправе требовать прекратить шум, но не таким способом. В социальных сетях многие встали на его сторону, некоторые даже сочувствуют. Возникает вопрос: почему «Закон о тишине» не работает?
Комментарий о возможных причинах громкой бойни Федеральному агентству новостей дала правозащитник, кандидат юридических наук Наталья Гусева.
«Преступлений с необъяснимой жестокостью и избыточным применением силы стало больше. Дело не только в сугубом интересе СМИ к таким событиям. Юристы очень часто сталкиваются с тем, что агрессивного человека, систематически провоцирующего конфликты вокруг себя, никак не остановить. За одни лишь побои и угрозы суд не может отправить его в тюрьму. Тенденция намечается неутешительная: ссоры с применением силы без особых поводов случаются и в кварталах социального жилья, и в элитных коттеджных поселках.
Универсальным и редко используемым способом исправить ситуацию является отправка забияки на психиатрическую экспертизу. После нее есть хоть какой-то шанс прекратить конфликт отправкой дебошира на медикаментозное лечение к психиатру. Однако большинство людей не нуждаются в принудительной психиатрической помощи. Им нужен психолог, а к психологам у нас ходить не принято, — отмечает она.
— Есть два препятствия правового характера: систематическая психологическая и психотерапевтическая помощь не входят в систему обязательного медицинского страхования. Комплекс сеансов психотерапии доступен не каждому. На психологов не распространяется право хранить тайну сеанса психотерапии. С одной стороны, это значит, что психологу ничего не будет, если он разболтает содержание беседы с пациентом. С другой — его по закону могут заставить рассказать все о пациенте. Нельзя оправдывать бытовые убийства и драки только правовым нигилизмом или плохим воспитанием. В людях зреют зверское напряжение и конфликт во всех социальных стратах. 20 лет назад быт среднего домохозяйства был значительно хуже, а такого ежечасного ожидания конфликта не было.
Так комфортно в быту, как в последние 15 лет, средний россиянин никогда не жил. С 1988 по 2019 год ВВП на человека в России увеличился в три раза. Люди хотят жить все лучше и точно не хотят жить хуже, хотят больше развлекаться. Они меньше спят, практически не отдыхают наедине с собой и коммуницируют в среднем в пять раз больше, чем 20 лет назад. Эту проблему нельзя разрешить юридическим путем».
Российский экспат в Торонто (Канада), психолог с российским и зарубежным опытом Ульяна Невзорова отмечает, что, вероятнее всего, рязанский убийца находился в состоянии стресса.
«Когда человек, пока еще не преступник, находится в состоянии психологического стресса, он теряет способность адекватно оценивать ситуацию. В результате его реакции вызваны не самой ситуацией, а потребностью сбросить это неприятное эмоциональное напряжение. В таких случаях проявляется немотивированная агрессия по отношению к более слабым и менее защищенным объектам. Дополнительными факторами риска для немотивированной агрессии являются отдельные психиатрические расстройства, а также алкоголь и некоторые наркотики, — подчеркивает психолог. — В нашем случае преступник, скорее всего, находился в психологическом стрессе, который усугубился непредсказуемой и непривычной ситуацией в отсутствие достоверной информации о действиях агрессивных соседей. Когда будущий убийца почувствовал себя беспомощным в конфликте, то ощутил панику, страх перед возможными угрозами и неизвестностью и стал действовать без далекого прогноза последствий своих поступков, как загнанное в угол животное, то есть перешел в нападение. Психологические механизмы поведения здорового человека не являются этическим или правовым оправданием убийства. Эффективными способами борьбы со стрессом являются: регулярная физическая активность, поддержка со стороны родных и друзей, правильное питание и регулярный сон, постановка и достижение конкретных целей, а также профессиональная психологическая поддержка со стороны психологов и психотерапевтов».