Максим Дунаевский не может жениться в восьмой раз из-за коронавируса

Москва, 7 апреля. Известный композитор Максим Дунаевский не может зарегистрировать свои отношения с новой возлюбленной из-за коронавируса.

По словам артиста, в ноябре прошлого года он развелся со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил 20 лет.

Сейчас композитор состоит в отношениях с Аллой. Еще в эфире программы «Судьба человека» он объявил, что не против жениться в восьмой раз. Как оказалось, пара хотела узаконить свои отношения, но преградой на пути к этому стал коронавирус.

«Я надеюсь, что это будет последний брак. Хотя сейчас из-за ситуации с эпидемией брак мы заключить и не можем. Знаете, как говорят – хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах, — рассказал 75-летний композитор в беседе с Kp.ru. — Сейчас загсы могут регистрировать только смерть и, по-моему, что-то еще из неотложного. Но заключение брака не относится к вещам неотложным».

Пока Дунаевский самоизолировался в своем частном доме. Компанию ему составила новая возлюбленная. Благодаря эпидемии пара убедилась, что может проводить вместе много времени и не надоедать друг другу.

«Сейчас у нас все хорошо. Если бы было плохо, зачем бы тогда? Вопрос «зачем» сразу вникает», — подчеркнул Дунаевский.

Несмотря на разрыв романтических отношений с бывшими супругами, Дунаевский продолжает с ними общаться. Он находится в хороших отношениях с каждой бывшей возлюбленной.