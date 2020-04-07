Росконтроль рассказал, можно ли «съесть» коронавирус

Москва, 7 апреля. Эксперты Росконтроля рассказали, что в теории риск заразиться коронавирусом нового типа через пищу есть, но на практике таких шансов мало. Они объяснили, как обрабатывать еду в период распространения инфекции.

Специалисты заметили, что люди в настоящее время не только боятся заразиться коронавирусом от других покупателей в магазинах, но и переживают, что инфекция окажется на продуктах, которые они принесут домой. Эксперты рассказали, можно ли «съесть» COVID-19.

«Теоретически, если больной человек чихнет на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск есть. Но на практике шансов мало», — объяснили в Росконтроле.

Специалисты отметили, что фрукты, как и овощи, перед употреблением необходимо тщательно мыть, но лучше простой водой, поскольку мыло и другие моющие средства могут нанести вред желудку. Готовить специалисты посоветовали так же, как и обычно, никаких особенных мер не требуется.

«Если очень переживаете, протрите все упаковки салфеткой с антисептиком», — добавили в Росконтроле.

Ранее подобное мнение выразил и доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов. По его словам, заявление о том, то инфекция передается через пищу, является всего лишь мифом. Эксперт напомнил, что в желудке содержится кислота, способная растворить «даже маленькие гвозди».

Коронавирусная инфекция нового типа охватила уже более миллиона человек. Ее жертвами стали свыше 74 тысяч граждан около 170 стран мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, передают «Известия».

В России заболели более шести тысяч человек, пишет «Газета.ru». Симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых.