Росстат назвал рабочие сферы с самой заметной гендерной разницей в зарплатах

Москва, 7 апреля. Эксперты Росстата рассказали, в каких сферах труда больше всего заметна разница в оплате труда работникам мужского и женского полов. По данным ведомства, максимальный разрыв между заработными платами мужчин и женщин зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем представительницы слабого пола.

Как пишет RT, среди работников профессиональной, научной и технической сфер разрыв равен 29%. Заметна разница в оплате труда в области транспортировки и хранения (25,9%), должностях в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).

При этом в сфере образования зафиксирован минимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Зарплата сотрудников мужского пола выше лишь на 4,8%. Кроме того, небольшая разница в зарплатах людей, занятых в области здравоохранения и социальных услуг (11,7%).

Ранее эксперты Общественной палаты выяснили, что 35% россиян считают справедливым минимумом доходов для работающего человека зарплату более 50 тысяч рублей. Согласно итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», справедливым доход в диапазоне от 40-50 тысяч рублей считают 31% россиян, 30-40 тысяч рублей — 20%, 21-30 тысяч рублей — 10%.

Чаще всего россияне сталкиваются с неравенством из-за разницы в доходах, рассказали авторы исследования. Соответствующий ответ дали 60% опрошенных, 49% отметили доступ к качественным медицинским услугам, 38% проголосовали за территориальное неравенство. О невозможности обеспечить личную безопасность и безопасность близких заявили 13%, на неравенство в доступе к благоприятной экологической среде и культурным благам пожаловались 11% и 8% участников опроса соответственно.