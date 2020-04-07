Санкт-Петербург, 7 апреля. Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на онлайн-пресс-конференцию «Бессмертный полк 2020 — помешает ли коронавирус?». Мероприятие состоится во вторник, 7 апреля, в 14.00, в нашем пресс-центре по адресу: Приморский проспект, д. 78, корпус 5.

На пресс-конференции мы обсудим с экспертами, помешает ли коронавирус акции «Бессмертный полк», возможен ли перенос мероприятия или смена его формата?

Будут представлены международные проекты МОО ПД «Бессмертный полк Победы»: международная творческая эстафета «Первые концерты Победы», международный молодежный конкурс для филологов и журналистов «Памяти военных переводчиков» (в рамках инициативы «75-летия ООН»).

Также будут рассмотрены законодательные инициативы «Бессмертного полка»: возможное внесение изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга, экспертные предложения в сфере сохранения памяти, внесенные в президентские поправки к Конституции РФ.

Участники дискуссии:

— Сергей Николаевич Бородулин, председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы»;

— Михаил Владимирович Гаврилов-Рожков, голос «Бессмертного полка Победы», солист ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной;

— Татьяна Викторовна Беспалова, д. ф. н., сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы», руководитель отдела государственной культурной политики Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Москва);

— Олег Вадимович Золотокрылин, кандидат политнаук, сопредседатель оргкомитета молодежного конкурса «Памяти военных переводчиков», начальник управления международного сотрудничества СПб государственного экономического университета;

— Галима Садыковна Галиуллина, доктор философских наук, корреспондент журнала Veterans Today (Вашингтон, США);

— Ольга Владимировна Горячева, член комиссии «Бессмертного полка Победы», руководитель ГУК «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» (город-герой Донецк, ДНР);

— Шамиль Мутаевич Хадулаев, председатель координационного Совета НКО Республики Дагестан, руководитель исполкома в ДРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан»;

— Сергей Алексеевич Сафронов, глава администрации МО Лисий нос, член Совета МОО ПД «Бессмертный полк Победы»;

— Александр Александрович Григорьев, координатор инициативного проекта «Время собирать камни».

Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru