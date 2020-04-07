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Названа диета, позволяющая не набрать лишний вес на карантине

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Диетолог назвал диету, позволяющую не набрать лишний вес на карантине

Москва, 7 апреля. Профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес дал рекомендации по питанию на карантине и рассказал, что следует есть, чтобы не набрать лишний вес.

В дни карантина как никогда полезна средиземноморская диета. Диетолог советует регулярно есть фрукты и овощи, а также хлеб, политый оливковым маслом первого отжима.

Рыба является источником протеинов, ее следует употреблять как минимум три раза в неделю, а три-четыре раза в неделю — яйца. Полезны также орехи, сухофрукты, которые легко хранить.

Диетолог назвал диету, позволяющую не набрать лишний вес на карантине

А вот от еды быстрого питания лучше отказаться, считает эксперт. Дело в том, что в ней содержится чаще всего много соли и масла плохого качества. Исключить из рациона также советуют напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе молока, сосиски и колбасы, жареную картошку и печенье.

«Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более, когда люди мало двигаются», — заявил профессор.

По его мнению, также можно включить в рацион замороженные продукты или консервы, но нужно обязательно смотреть содержание соли. Например, кабачки, фасоль, чечевица, рыба в банках. Более того, они долго хранятся, что позволяет человеку не выходить лишний раз на улицу.

Когда человек сидит в четырех стенах, он чаще подходит к холодильнику, поэтому важно придерживаться режима питания.

Согласно последним данным, свыше 1,3 млн человек заражены коронавирусной инфекцией во всем мире. Почти 75 тыс. человек погибли.

Диетолог назвал диету, позволяющую не набрать лишний вес на карантине

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Источник: РИА Новости
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