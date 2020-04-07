Диетолог назвал диету, позволяющую не набрать лишний вес на карантине

Москва, 7 апреля. Профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес дал рекомендации по питанию на карантине и рассказал, что следует есть, чтобы не набрать лишний вес.

В дни карантина как никогда полезна средиземноморская диета. Диетолог советует регулярно есть фрукты и овощи, а также хлеб, политый оливковым маслом первого отжима.

Рыба является источником протеинов, ее следует употреблять как минимум три раза в неделю, а три-четыре раза в неделю — яйца. Полезны также орехи, сухофрукты, которые легко хранить.

А вот от еды быстрого питания лучше отказаться, считает эксперт. Дело в том, что в ней содержится чаще всего много соли и масла плохого качества. Исключить из рациона также советуют напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе молока, сосиски и колбасы, жареную картошку и печенье.

«Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более, когда люди мало двигаются», — заявил профессор.

По его мнению, также можно включить в рацион замороженные продукты или консервы, но нужно обязательно смотреть содержание соли. Например, кабачки, фасоль, чечевица, рыба в банках. Более того, они долго хранятся, что позволяет человеку не выходить лишний раз на улицу.

Когда человек сидит в четырех стенах, он чаще подходит к холодильнику, поэтому важно придерживаться режима питания.

Согласно последним данным, свыше 1,3 млн человек заражены коронавирусной инфекцией во всем мире. Почти 75 тыс. человек погибли.