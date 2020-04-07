Российские военные специалисты провели дезинфекцию еще в трех городах Италии

Рим, 7 апреля. Военные специалисты, которые прибыли из России в Италию для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей еще в трех городах в Ломбардии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Сканцорошьяте, Горлаго, Палоско», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Горлаго Елена Грена, встретившая российских военных в пансионате Святого Джузеппе, поблагодарила их за оказанную помощь и в знак признательности подарила книгу об истории города.

«Спасибо за вашу ценную помощь и за тяжелую работу по очистке наших домов отдыха Святого Джузеппе», — гласит надпись на книге.

Военные специалисты из России вместе с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию домов для престарелых уже в 30 населенных пунктах Ломбардии. Кроме того, они преступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Напомним, Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции, передает НСН. Заболевание унесло жизни уже около 16 тысяч человек, зафиксировано свыше 132 тысяч случаев заражения, сообщает «Царьград».

Решение о помощи европейской стране было принято во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию отправились российские медики, эпидемиологи и вирусологи, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Комментируя военно-гуманитарную помощь, итальянский политик Антонио Рацци​​ призвал немедленно снять антироссийские санкции. Бывший член обеих палат итальянского парламента высоко оценил оказанную Россией поддержку.