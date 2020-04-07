Почти 30 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки

Москва, 7 апреля. Почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, сообщил главный врач Денис Проценко.

По его словам, в целом на лечении в больнице состоят 389 человек. Из низ с диагнозом пневмония — 345, COVID подтвержденных — 226, в реанимации — 32 (на ИВЛ 14).

«За сутки поступило 29, выписано 41», — рассказал главврач на своей странице в Facebook.

Напомним, что больница в московском поселке Коммунарка предназначена для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. По последним данным, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения, 406 человек выздоровели, 47 скончались. В целом, в мире от коронавируса нового типа умерло более 74 тысяч человек.

Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. Многие предприятия временно прекратили работу. В России до конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой дать беременным возможность брать оплачиваемый больничный в период пандемии.