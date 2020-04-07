Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Белград, 7 апреля. Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени «Драгиша Мишовича» в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что пациентов будут осматривать две бригады российских медицинских специалистов. Перед этим врачи изучили организацию лечебного процесса в стране, а также ознакомились с диагностическим оборудованием и спецификой работы сербских коллег. Военным медикам предстоит проводить комплексную диагностику пациентов, в том числе собирать анамнез, назначать тактику лечения на основе международных стандартов лечения.

При этом сербская сторона высоко оценила помощь россиян. Как пишет РИА Новости, Белграде напомнили, что в связи с большим количеством заболевших у персонала больниц сейчас очень большая нагрузка.

«Еще пять врачебно-сестринских бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац", — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российские ученые совместно с немецкими коллегами обнаружили в морских губках биологически активные вещества, необходимые для борьбы с инфекциями, в том числе и коронавирусом. Российские ученые из МГУ, Уральского федерального университета (УрФУ), Института океанологии РАН и Института органического синтеза УО РАН в составе международной группы исследователей под руководством профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга в Германии нашли способ извлечения из морских губок до 30 граммов редкого вещества — аэроплизинина.

Ученые приступили к созданию вакцины от коронавируса на основе аэроплизинина. Один из авторов исследования, Юлия Хрунык из УрФУ объяснила, что морские губки Aplysina aerophoba производят противовирусные вещества — бромтирозины — защиту от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Лаборатория получила вещества в достаточном количестве, чтобы начать исследования.