Комаровский посоветовал на карантине чаще танцевать и заниматься сексом

Москва, 7 апреля. В течение продолжительных нерабочих дней важно сохранять физическую активность. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, предложив россиянам чаще заниматься сексом, убираться или танцевать.

«Убираете в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день», – сказал Комаровский в интервью на YouTube-шоу Big Money.

По мнению врача, россиянам также следует поменьше есть и стараться не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах. Он также заявил, что продолжительный карантин может стать хорошим поводом для общения с родителями или детьми. Он также призвал россиян не смотреть телевизор во время еды, заменив его просмотр общением с семей.

Напомним, ранее Комаровский заявил, что заявил, что медицинские маски не помогут остановить распространение коронавируса и назвал респиратор средством, способным надежно защитить от инфекции, пишет «Газета.ru».

Он также уточнил, что фильтры, используемые в респираторах, отличаются по степени эффективности. По его словам, фильтр FFP2 задерживает до 95% вредных соединений и вирусов, а FFP3 — 98%.