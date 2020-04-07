Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 50 человек

Москва, 7 апреля. Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, об этом сообщил Минздрав республики. В понедельник в регионе сообщалось о 43 зараженных опасным вирусом.

«В Республике Бурятия на 7 апреля 2020 года зарегистрировано 50 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В стационаре находятся 99 человек. Среди них 48 больных коронавирусом, в том числе 11 детей.

«Состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов, один человек умер», — добавили в Минздраве.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19. По ее словам, это стало следствием нарушения режима самоизоляции.

Согласно последним данным, коронавирус в РФ диагностирован у 6343 человек в 80 регионах страны, 406 человек выздоровели, 47 умерли. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек.

С 28 марта во многих субъектах РФ был введен режим всеобщей самоизоляции. Населению предписано сидеть дома и покидать жилище только в экстренных случаях. Такие правила будут действовать до конца апреля. 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима самоизоляции, передавал RT. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, при повторном игнорировании предписаний — пять тысяч рублей.