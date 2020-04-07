Производители и поставщики попросили поднять цены на продукты в России

Москва, 7 апреля. Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены на 15–20%. Об этом рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

По его словам, все инициативы поставщиков прошли проверку Федеральной антимонопольной службы. Как уточнил специалист, самое заметное повышение коснется консервированной продукции, чая, кофе и какао — до 20%. Востриков напомнил, что основная часть этих товаров импортируются в Россию, цена продуктов за рубежом выросла пропорционально курсу доллара.

По данным газеты «Известия», на 5–15% могут повыситься цены на макаронные изделия. Производители считают, что нужно пересмотреть цены на хлеб и другие товары из муки и зерна. На цены этих продуктов в основном влияют транспортные расходы компаний, которые к концу марта выросли вдвое.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ совместно с ФАС усиливает работу по мониторингу роста цен на продукты и лекарства, ведомства будут активно обмениваться информацией.

В первую очередь, ведомства будут следить за ценами на продукты первой необходимости (крупы, сахар, соль и другие). Кроме того, прокуроры будут проверять исполнение законодательства при установлении цен на лекарства.

В начале февраля ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в некоторых регионах. Тогда было установлено, что цены на них были завышены в 10-15 раз. В середине марта в ведомстве выявили дефицит в Московском регионе — под ним подразумевается нехватка масок в более чем 50% обследованных аптечных организаций. К этому периоду ФАС возбудила уже три дела по признакам картеля на рынке продаж масок, передавала «Газета.ру».