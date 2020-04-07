Абэ доложил парламенту Японии об объявлении режима ЧС

Токио, 7 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложил представителям обеих палат парламента о намерении объявить введение в стране режима чрезвычайной ситуации. Заседание местные каналы транслировали в прямом эфире.

Как уточнил Абэ, для предотвращения развития коронавируса в стране на один месяц нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах.

«Это Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хего, Фукуока», — подчеркнул премьер.

Ожидается, что японский политик объявит о введении в стране режима ЧС во вторник вечером на заседании правительственного штаба по мерам против распространения коронавируса.

Режим ЧС будет предполагать самоизоляцию граждан, отказ от проведения массовых мероприятий и настоятельные рекомендации населению соблюдать гигиену. При этом власти не предусмотрели никаких штрафов за нарушение этих требований.

По последним данным, в Японии зарегистрировано свыше 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пневмонии COVID-19 стали 104 человека.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ сообщил о планах использовать олимпийскую деревню в качестве больницы для инфицированных коронавирусом. Ранее из-за эпидемии пневмонии нового типа была перенесена Олимпиада в Токио, передает «Газета.ру».

Напомним, о появлении коронавируса SARS-CoV-2 власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на усилия КНР, заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг пандемии переместился в Европу и США.