Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне

Вашингтон, 7 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими государствами. Об этом говорится в документе, обнародованном Белым домом.

В тексте указа говорится, что у американцев должно быть право проводить коммерческие исследования, добычу в далеком космосе, а также использовать ресурсы.

«Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием», — говорится в документе.

При этом Вашингтон хочет добиться международной поддержки в этой сфере.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну. По словам руководителя космического агентства США, возобновление лунной программы связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование таких проектов. Глава NASA напомнил, что агентство пыталось организовать полеты на Луну и 20, и 30 лет назад, но обе программы требовали слишком серьезной подготовки и внушительных финансовых затрат. По словам Брайденстайна, США могут не высадиться на Луне в 2024 году по этой же причине.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерениях форсировать реализацию лунной программы и отправить человека на Луну в ближайшее пятилетие. Ранее NASA планировали осуществить пилотируемый полет к спутнику Земли не ранее 2028 года. Обновленная лунная программа США получила название «Артемида» — так звали греческую богиню Луны и сестру Аполлона, имя которого носила прошлая американская лунная программа. Тогда, в 1969 году, человек впервые высадился на лунной поверхности.

Как пишет «Газета.ру», Дональд Трамп заявил, что американские астронавты скоро высадятся на Марсе, где установят флаг США.