Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. События дня. ФАН-ТВ

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой форме болезни. Вероятность благополучного выздоровления, по словам собеседников издания, велика.

Минкомсвязь утвердила сайты с бесплатным доступом Список из 391 социально значимого сайта в интернете, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, утвердило Минкомсвязи России. Соответствующий приказ 6 апреля опубликован на сайте ведомства. В документе отмечается, что бесплатный доступ к ресурсам будет предоставляться в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Представленный список разделен на 19 категорий, самые крупные разделы посвящены образованию, культуре и здоровью. Туда же входят новостные агентства и агрегаторы, в числе которых ФАН. Перечень может меняться, но не чаще раза в неделю.

РЖД отменили более 50 поездов

Более 50 поездов были отменены РЖД из-за пандемии. Кроме того, сокращена периодичность курсирования еще почти 40, сообщает пресс-служба компании. С 7 апреля временно увеличиваются интервалы выполнения рейсов 37 Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД). Также будут отменены еще 53 поезда, включая несколько «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. В пресс-службе РЖД подчеркнули, что расписание скорректировано с учетом наличия дублирующих поездов