Дипломат Антонов объяснил, почему россияне пока не могут вернуться из Штатов домой

Вашингтон, 7 апреля. Посол России в США Анатолий Антонов объяснил, почему россияне не могут покинуть Штаты несмотря на то, что правительство РФ готово организовать их вывоз. Как пояснил диппредставитель, на сегодняшний день числа заявок от российских граждан на «Госуслугах» недостаточно, чтобы организовать рейс.

Как пояснил на странице российской дипмиссии в Facebook Антонов на данный момент необходимо понять, сколько в действительности граждан России планируют вернуться домой. На данный момент для этого действует специальный сервис на портале «Госуслуги», где соотечественник может зарегистрироваться для выезда из США.

«Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета», – написал Антонов.

Напомним, ранее Антонов заявлял, что более двух тысяч граждан РФ готовы вернуться в Россию. В минувшую пятницу из Нью-Йорка должен был вылететь спецрейс с 250 гражданами России на борту, но он был отменен, как и другие международные рейсы, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент Соединенные Штаты Америки являются эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, на данный момент в США умерли 10 335 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19. Число подтвержденных диагнозов составляет почти 340 тысяч.