Работодателям посоветовали разобщить коллективы из-за коронавируса

Москва, 7 апреля. На время пандемии коронавируса работа сотрудников в организациях должна быть разделена на несколько смен. Персонал должен быть обеспечен средствами для дезинфекции рук. Кроме такого, должен быть установлен контроль за соблюдением данной гигиенической процедуры. Соответствующие рекомендации работодателям выдал Роспотребнадзор.

«Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям рекомендуется разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива. Разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен», – говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Кроме того, сама организация должна иметь как минимум пятидневный запас антисептиков, масок и респираторов. Офисы и рабочие помещения должны регулярно проветриваться.

Также работодателям советуют измерять температуру людей, входящих в офис. Кроме того, рекомендуется следить за состоянием сотрудников в течение рабочего дня. При повышении температуры работник должен быть отправлен домой, а работодатель должен проконтролировать вызов врача.

Работники, прибывшие из заграницы, должны соблюдать режим самоизоляции и находиться дома в течение 14 дней.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал стоимость теста на коронавирус, который будет проводиться на дому. Стоимость процедуры составит 1250 рублей. Однако выезд медицинского персонала будет оплачиваться отдельно, пишет «Газета.ru».