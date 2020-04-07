Гериатр Рунихина назвала условия для безопасности пожилых людей на карантине

Москва, 7 апреля. Врач-гериатр, замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина рассказала, как обезопасить пожилых людей на карантине.

Она отметила, что первоочередной задачей является обеспечение условий для длительного пребывания человека в квартире: покупка продуктов и лекарств, средств гигиены и товаров для дома, которых хватит на две и более недели. Рунихина указала, что при планировании меню стоит уделять внимание продуктам с высоким содержанием витамина D и кальция.

В случае, если вы живете вместе с пожилым родственником, правила гигиены следует соблюдать максимально тщательно. Если человек живет один, обязательным становится дистанцирование. Когда ему приносят продукты и лекарства — стоит отказаться от рукопожатий и объятий, не подходить ближе полутора метров, использовать средства индивидуальной защиты.

Рунихина подчеркнула, что пожилого человека нужно убедить делать зарядку и передвигаться по квартире. Важно все время оставаться на связи, чтобы иметь возможность вызвать врача или скорую.

В период самоизоляции нужно обеспечить пенсионеру безопасный быт — закрепить края ковров, о которые можно споткнуться, убрать опасные посторонние предметы, прикрепить к стене провода.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1,347 миллиона случаев заражения COVID-19. От осложнений скончались 74 807 человек, более 277 тысяч выздоровели.