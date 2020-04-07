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Стали известны подробности гибели блогера Павла Петеля

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Стали известны подробности гибели блогера Павла Петеля

Москва, 7 апреля. Шестнадцатилетний подросток мог находиться за рулем машины во время ДТП, в котором погиб блогер Павел Петель.

Автомобильная авария произошла в минувшую субботу на Симферопольском шоссе в Подольске. Легковая автомашина влетела в припаркованную фуру возле АЗС на скорости около 200 километров в час.

Как сообщает «Пятый канал», в результате аварии погибли известный блогер Павел Петель, а также находившийся за рулем люксового Mercedes 16-летний подросток и 28-летний пассажир. Еще один из ехавших в машине мужчин был доставлен в больницу с переломами.

Петель получил известность из-за видеоблога на YouTube, где он играл роль состоятельной женщины.

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Источник: «Пятый канал»
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