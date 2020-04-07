Модернизация одной из мощнейших пушек в мире завершена в России

Москва, 7 апреля. Первые образцы самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» готовы к отправке в войска РФ. Пушка, считающаяся одной из самых мощных в мире, успешно прошла модернизацию, которую проводили специалисты «Уралтрансмаша».

У обновленной «Малки» появилась новая коробка передач, агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, а также аппараты внутренней связи. Некоторые комплектующие, которые ранее производились за рубежом, заменены на отечественные аналоги.

Кроме того, в ходе модернизации САУ повысила все боевые характеристики, в том числе маневренность, подвижность и управляемость. Орудие уже успешно прошло цикл необходимых испытаний и готово к несению службы в ВС РФ.

«Первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», – цитирует РИА Новости пресс-службу концерна «Уралвагонзавод», куда входит «Уралтрансмаш».

Напомним, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что «Малка» является уникальным оружием с массой возможностей. САУ оборудовано крупнокалиберным орудием — 203 миллиметра. При этом «Малка» может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния.

Военный обозреватель подчеркнул, что подобные орудия применяются при прорыве «очень глубокой и насыщенной обороны противника». Как отметил Литовкин, на данный момент использование подобного вооружения ограничено, поскольку таких задач в бою сейчас нет, однако потребность в этих орудиях может возникнуть в любой момент.