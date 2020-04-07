МЧС объяснило, что делать с одеждой после прогулок во время пандемии

Москва, 7 апреля. В МЧС объяснили, как уберечь себя после выхода на улицу во время пандемии коронавируса нового типа.

Спасатели пояснили, что вернувшись домой нужно сразу же сменить одежду, тщательно вымыть обувь, промыть нос и прополоскать рот.

«Использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки) надо утилизировать, положив их в отдельный целлофановый пакет», — добавили в ведомстве.

МЧС напоминает, что мыть руки нужно с мылом и теплой водой в течение как минимум 30 секунд. Также с мылом рекомендуется вымыть лицо, тщательно промыв глаза.

Особое подчеркивается, что в период обязательной самоизоляции разрешается выходить на улицу лишь в ряде случаев — для поездки на работу, получения неотложной медицинской помощи, приобретения продуктов и лекарства, выгула домашних животных и выноса мусора. В случае с выгулом питомца от дома не следует отходить дальше чем на 100 метров.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 1,347 миллиона случаев коронавирусной инфекции, 74 744 человека погибли, более 277 тысяч выздоровели.