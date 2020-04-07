Тело внучки Кеннеди обнаружено в США

Балтимор, 7 апреля. Американская полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись с прошлой недели.

По данным телеканала CBS Baltimore, Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын пропали в минувший четверг во время плавания на каноэ. 5 апреля полиция прекратила поиски пропавших, признав их погибшими, но в понедельник правоохранителям удалось обнаружить тело внучки сенатора в четырех километрах от дома ее матери.

Тело мальчика по-прежнему не найдено, поиски планируется возобновить во вторник.

Сын Мейв Кеннеди с другими детьми во время отдыха на берегу Чесапикского залива играл в мяч, который укатился в воду. Женщина и ребенок сели в каноэ, чтобы достать его, но не вернулись. Муж погибшей Дэвид Маккин полагает, что они заплыли слишком далеко и не смогли добраться до берега.

Отметим, Мейв Кеннеди — внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди.