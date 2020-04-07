Милонов предложил ввести запрет на увольнения в период самоизоляции

Москва, 7 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести мораторий за увольнение россиян в период самоизоляции, а также в течение месяца после ее завершения. По мнению Милонова, это позволит избежать возможной безработицы в будущем.

По словам депутата, многие предприятия в стране испытывают объективные трудности из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, продолжительные нерабочие дни наложили на работодателей дополнительные обязательства перед сотрудниками, считает Милонов.

Он также отмечает, что в настоящее время получает множество писем от россиян, которые переживают за свои рабочие места. По мнению Милонова, опасность массовых сокращений действительно велика.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность введения моратория на увольнение сотрудников на территории РФ работодателем в период действия карантина и последующего за ним календарного месяца», – цитирует Милонова РИА Новости.

Напомним, ранее депутат выступил с инициативой лишать лицензий медиков, которые наживаются на россиянах, предлагая несуществующие прививки от коронавируса. По мнению Милонова, некоторые работники лечебных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге пользуются паническим состоянием граждан и наживаются на коронавирусе, пишет «Газета.ru».