Большинство педагогов в РФ столкнулись с проблемами из-за дистанционного обучения

Москва, 7 апреля. ОНФ провел исследование, показавшее, что 80% российских педагогов столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение на фоне распространения COVID-19.

Общественники провели опрос среди 29 тысяч российских учителей, поинтересовавшись, с какими трудностями они столкнулись при переходе на «дистанционку». В большинстве случаев педагоги называли технические проблемы и психологическую неготовность к такому формату учебы.

«Результаты опроса показали, что 80% респондентов столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение. Наиболее распространенными трудностями педагоги назвали нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, а также отсутствие опыта работы в Интернете», — сообщает ОНФ.

Учителей также попросили оценить по пятибалльной шкале готовность школ и педагогов, а также учащихся к дистанционному обучению. Ученики получили 2,46 балла, школы и педагоги — 2,78.

По словам депутата Госдумы Любови Духаниной, одних лишь технических средств недостаточно для эффективной школьной «удаленки». Все участники процесса, отметила она, должны иметь психологическую готовность.

«С другой стороны, есть и те учителя, которые благодаря дистанционному обучению смогли по-иному взглянуть на учебный процесс, развить и усовершенствовать свои методики. Это тоже нужно будет принять во внимание, когда мы будет оценивать период «образовательного онлайн-процесса» в наших школах», — добавила Духанина.

Напомним, на фоне распространения коронавируса практически во всех регионах России действует режим обязательной самоизоляции, вузы и школы переведены на дистанционное обучение.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что волонтеры помогут школьникам справиться с трудностями дистанционного обучения.