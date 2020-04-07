Постпред РФ в Вене Ульянов осудил решение США оставить в силе санкции против Ирана

Вена, 7 апреля. На фоне распространения по миру коронавирусной инфекции США поступают неразумно, отказываясь ослаблять санкции в отношении Ирана. Такое заключение сделал постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

Решение Штатов оставить в силе ограничительные меры Ульянов прокомментировал в своем блоге в Twitter.

«В любом случае это не прагматично, учитывая, что COVID-19 может перекинуться на соседние страны и затронуть 70 000 военнослужащих США в регионе и множество американских гражданских лиц», – написал Ульянов.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России призвало США немедленно снять санкции с Ирана, чтобы тот мог эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки еще в мае 2018 года, являются мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как отметили в российском МИД, причиной многочисленных жертв коронавируса в Иране являются не в последнюю очередь американские санкции, которые целенаправленно мешают Ирану бороться с болезнью.