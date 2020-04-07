Ученые из США выявили влияние вакцины от туберкулеза на развитие коронавируса

Вашингтон, 7 апреля. Страны, где работает программа вакцинации от туберкулеза, количество зараженных коронавирусом в десятки раз меньше, чем в странах, где такие прививки не делаются. К такому выводу пришли ученые-эпидемиологи из Техасского университета в США.

В ходе исследований сравнивались показатели смертности от коронавируса и наличие программ вакцинации от туберкулеза в 178 странах.

«За 15 дней заболеваемость Covid-19 составила 38 на миллион в странах с вакцинацией, в то время как заболеваемость Covid-19 составила 358 на миллион в отсутствие такой программы», – цитирует издание The Irish Times слова исследователя Пола Хегарти.

При этом исследователями отмечается, что исследование носит статистический характер, поскольку существует большое количество факторов, способных затруднить трактовку результатов.

Напомним, ранее аналогичные выводы сделал российский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

По словам российского ученого, низкий уровень распространения коронавируса в России может быть результатом обязательной вакцинации населения от туберкулеза. Как считает врач, прививка, которую делают буквально всем россиянам в детстве, способна создавать определенный иммунный фон в организме.