МЧС напомнило об особенностях периода повышенной готовности

Москва, 7 апреля. МЧС сообщило, что режим повышенной готовности в РФ вводится, если возникает угроза чрезвычайной ситуации.

В ведомстве отметили, что в период повышенной готовности начинается выполнение комплекса мероприятий по линии органов власти, а на граждан возлагаются определенные обязательства.

При введении такого режима жители страны обязаны выполнять установленные правила, изучить основные способы защиты и приемы оказания первой помощи. Также они обязаны соблюдать меры безопасности и не допускать нарушений дисциплины.

Органы власти при повышенной готовности имеют право ограничивать доступ людей и транспортных средств на территории, где складывается угроза ЧС. Также они вправе определять порядок использования транспорта, систем связи и другого важного имущества, принадлежащего не только государству, но и организациям.

Чиновники также обладают полномочиями приостанавливать деятельность организаций и предприятий, если сложилась угроза здоровью и жизни их работников. В период режима повышенной готовности органы власти должны своевременно прогнозировать развитие событий, способных привести к ЧС, информировать население и предпринимать меры по снижению возможных последствий.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен с 19 марта в 85 российских регионах. Во всех субъектах РФ, за исключением Тверской области, действует также режим обязательной самоизоляции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день по всему миру выявлено 1,346 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 679 пациентов умерли, более 276 тысяч заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в мире на фоне ситуации с COVID-19 не хватает около шести миллионов медицинских сестер.