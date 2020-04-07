Трамп заявил, что США вслед за ОПЕК+ могут сократить добычу нефти

Вашингтон, 7 апреля. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Штаты вслед за ОПЕК+ могут принять решение о сокращении добычи нефти. Однако к нему пока с такой просьбой не обращались, отметил он.

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет», – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома полагает, что сокращение добычи нефти должно произойти автоматически, поскольку в настоящее время на рынке нет спроса. При этом ранее Трамп заявлял, что США готовятся ввести «существенные» пошлины на нефть в том случае, если цены останутся на прежнем уровне.

Напомним, ранее стало известно, что участники сделки ОПЕК+ должны прийти к согласию и договорится о сокращении добычи нефти. Предполагается, что соответствующее соглашение будет достигнуто на встрече 9 апреля Саудовской Аравией и Россией. Однако отмечается, что сделка будет возможна лишь в том случае, если США присоединится к ней, пишет «Газета.ru».

Ранее профессор Андрей Марголин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что под давлением мирового сообщества и даже исходя из собственных интересов США рано или поздно войдут в ОПЕК+.