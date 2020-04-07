Названы самые ненужные в период коронавируса профессии

Москва, 7 апреля. Рекрутинговые компании сообщают, что вспышка коронавируса в России снизила спрос на профессии официантов, охранников, уборщиков и поваров.

На сегодняшний день режим самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса нового типа действует в подавляющем большинстве российских регионов, а нерабочий период по инициативе президента России Владимира Путина продлен до 30 апреля. В этих условиях продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

Как сообщает РИА Новости, по данным сервиса поиска работы Worki, число вакансий в ресторанно-гостиничном бизнесе в марте снизилось по сравнению с предыдущими месяцами в разы.

«Одна из самых популярных позиций «официант» — за последние три недели количество вакансий снизилось в 10 раз. Интересно, что снижение спроса коснулось и вакансий медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на девять процентов», — поделились в компании.

Специалисты портала HeadHunter рассказали, что одними из самых непопулярных вакансий по итогам марта стали официант, ивент-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.

Как отмечают эксперты, параллельно наблюдается бурный рост на рынке удаленных вакансий. Так, пресс-служба сервиса «Работа.ру» сообщает, что количество вакансий дистанционной работы в марте по сравнению с февралем выросло по России на 71%, а число резюме, подаваемых кандидатами на «удаленку», увеличилось на рекордные 220%.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на следующей неделе в России появится экспериментальное лекарство для лечения коронавируса.