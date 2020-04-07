В Минздраве назвали причину роста числа молодых пациентов с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19. По ее словам, это стало следствием нарушения режима самоизоляции.

«Рост когда произошел? Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах», — заявила специалист в эфире программы «Соловьев LIVE».

При этом она добавила, что такая ситуация наблюдается и в других российских регионах, не только в столице.

Согласно последним данным, коронавирус в РФ диагностирован у 6343 человек в 80 регионах страны, 406 человек выздоровели, 47 умерли. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек.

С 28 марта во многих субъектах РФ был введен режим всеобщей самоизоляции. Населению предписано сидеть дома и покидать жилище только в экстренных случаях. Такие правила будут действовать до конца апреля. 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима самоизоляции, передавал RT. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей.

В понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что руководство столицы не исключает возможности ужесточения мер по самоизоляции в городе, но пока не видит оснований для их введения. Она отметила, уже существующие ограничительные меры и так дают свой эффект.