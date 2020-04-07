Россиян предупредили о возможной вспышке инфекций, переносимых клещами

Москва, 7 апреля. Теплая зима в России привела к тому, что раньше времени активизировались клещи. Это может привести к распространению инфекционных заболеваний, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

«Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят», — заявил специалист в интервью «Российской газете».

Горелов отметил, что появление новых опасных вирусных инфекций практически невозможно прогнозировать, так как это зависит от стечения нескольких обстоятельств, и чаще всего в этот процесс вовлечены животные.

Отметим, в начале марта сообщалось, что сезон активности клещей в этом году может затянуться на восемь месяцев вместо обычных шести. Опасные насекомые начали просыпаться на месяц-полтора раньше привычного срока из-за аномально теплой зимы. Эксперты также обращают внимание, что зараженность клещей патогенами связана с численностью грызунов (землероек, полевок, бурозубок), которые служат основными разносчиками клещевого энцефалита и других инфекций. А их численность сейчас крайне высокая. Из-за теплой и сухой зимы резко возрастает выживаемость мышей.

Позднее в МЧС РФ сообщили, какие клещи являются наиболее опасными для человека. В данном случае речь идет о таежных Ixodes persulcatus и лесных клещах Iricinus, которые начали нападать на человека намного раньше из-за аномально теплой погоды. Сотрудники МЧС напоминают, что клещи чаше всего обитают вдоль троп и наползают на людей с растительности. Одним из самых эффективных средств защиты от клеща является вакцинация.