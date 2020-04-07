Терапевт Колосова рассказала о профилактике коронавируса аромамаслами

Москва, 7 апреля. Ароматерапевт Галина Колосова рассказала, что для профилактики коронавируса и иных инфекций дыхательных путей можно использовать различные виды аромамасел. По словам специалиста, наиболее эффективными в данном случае будут масла эвкалипта, чайного дерева, цитрусов или хвои.

Кроме того, по словам Колосовой, масло чайного дерева способно заживлять раны. Лаванда в свою очередь помогает в лечении кожных заболеваний и способна помочь с нормализацией сна. Масло лимона улучшит обмен веществ в организме, а мята обладает антибактериальным эффектом.

Колосова также отметила, что масло можно использовать различными способами. Например, добавлять 5-7 капель в ванну, однако эффективнее распылять аромамасло при помощи диффузора.

«А вот с диффузором мы усваиваем все вещества, которые есть в эфирном масле. В диффузор надо добавлять где-то 5–7 капель на 17–20 кв. метров помещения», – сказала Галина Колосова в эфире радио Sputnik.

Она также посоветовала наносить масло непосредственно на тело, или добавлять несколько капель в крем. Если же у человека болит голова от запаха масла, то это подделка, поясняет Колосова.

Напомним, ранее ученые из Института Скриппса в США нашли новую «ахиллесову пяту» коронавируса, уязвимую для антител. Она оказалась скрыта под вирусной оболочкой. Слабое место инфекции становится доступно только тогда, когда вирус меняет свою структуру в процессе заражения, пишет «Газета.ru».