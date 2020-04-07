Депутат просит разрешить беременным уходить на больничный на период пандемии

Москва, 7 апреля. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой дать беременным возможность брать оплачиваемый больничный в период пандемии COVID-19.

В письме Павлова обращает внимание, что беременные женщины, «опасаясь за свое здоровье, вынуждены отказываться от посещения работы в период карантина». Поэтому она просит Котякова рассмотреть возможность расширения перечня граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности.

Предполагается, что работодатель обязан будет перевести беременных на удаленную работу с выплатой полной зарплаты либо передать в Фонд социального страхования данные для оформления им больничного, передает ТАСС. Действие поправок должно действовать во время режима самоизоляции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке COVID-19 статус пандемии. По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1,3 млн человек во всем мире. От осложнений, вызванных заражением, скончались 74,2 тыс. заболевших, более 275 тыс. человек выздоровели.

С 28 марта во многих субъектах РФ был введен режим всеобщей самоизоляции. Населению предписано сидеть дома и покидать жилище только в экстренных случаях. Такие правила будут действовать до конца апреля. Это ударило по малому и среднему бизнесу. Некоторые фирмы предпочли уволить сотрудников или отправить в отпуск за свой счет.

В понедельник Котяков сообщил, что ведомство выделит почти 30 млрд рублей на выплату пособий по безработице. Помимо этого, как уточнил министр, еще порядка 35 млрд рублей ведомство направит на измененный порядок оплаты больничных листов. Все эти меры связаны со сложной ситуацией из-за коронавируса.