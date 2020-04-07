Галустян запустил новый челлендж, сбрив усы и бороду

Москва, 7 апреля. Российский комик Михаил Галустян дал старт новому челленджу в Instagram «Меняйся дома». Он опубликовал на своей странице видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Затем Галустян продемонстрировал конечный результат.

«Никакой рекламы, никакой политики! Просто я запускаю домашний челлендж», — написал Галустян в подписи к посту.

Затем Галустян передал эстафету другим звездам российского шоу-бизнеса: певцу Александру Ревве, хоккеисту Александру Овечкину, ведущему Дмитрию Нагиеву и юмористу Семену Слепакову.

«Конечно, непривычно после стольких лет остаться без растительности на лице. Зато понимаю, что перемены к лучшему, а борода не станет еще одним источником вредных бактерий. А если после карантина решусь вернуться к привычному образу, то с моей армянской наследственностью мне хватит и месяца, чтобы снова обрасти», — прокомментировал смену имиджа Галустян.

Пользователям понравились перемены во внешности Галустяна. Они отметили, что юморист стал выглядеть моложе.

Отмечается, что изменить внешний вид Галустян решил незадолго до премьеры шоу «Миша портит все», которое должно выйти на канале СТС. Этот проект станет российской адаптацией американского проекта «Адам портит все», в котором развенчиваются различные мифы и предрассудки.

Напомним, что в конце прошлого гола Галустян выложил на YouTube свой дебютный музыкальный клип. За первые два дня он набрал более миллиона просмотров. Пользователи Сети немедленно сравнили Галустяна с другим поющим юмористом — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков.