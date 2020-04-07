Цымбалюк-Романовская призналась в верности Джигарханяну

Москва, 7 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после расставания с Прохором Шаляпиным призналась, что все еще хранит верность своему бывшему мужу Армену Джигарханяну.

Несмотря на скандалы, которыми сопровождался их с Джигарханяном развод, пианистка призналась, что все еще любит и уважает его, а также сожалеет, что их брак завершился таким некрасивым образом, пишут «Дни.ру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Цымбалюк-Романовская завязала отношения с пасынком бывшего супруга — Степаном Джигарханяном. Позже она пояснила, что это была первоапрельская шутка, которую охотно подхватили падкие до сенсаций издания. На вопрос о том, думала ли она хотя бы о теоретической возможности близости со Степаном, Виталина дала однозначный ответ — ни о каких отношениях речи быть не может.

«Даже если бы он и предложил мне поинтимничать, я бы отказалась. Хотя бы потому, что продолжаю хранить верность его отцу, несмотря на то, что уже два года в разводе с ним, несмотря на то, что он на всю страну обзывал меня воровкой. Он был моим первым мужчиной и остается любимым человеком даже на расстоянии», — сообщила пианистка.

По словам самого Степана Джигарханяна, Цымбалюк-Романовская была «мимолетной женой» его отца, но продолжает пиариться на имени артиста.

«Она систематически использует любой, часто даже надуманный повод, чтобы засветить свою персону и вернуть хотя бы на день-два безвозвратно утраченную популярность», — сказал он.

Виталина поделилась, что пишет мемуары о годах, проведенных рядом с Джигарханяном-старшим и «непременно отправит» экземпляр с автографом Степану в Лас-Вегас.