Пол Маккартни и Билли Айлиш выступят онлайн в поддержку борьбы с COVID-19

Москва, 7 апреля. Международная организация Global Citizen проведет 18 апреля онлайн-концерт One World: Together At Home в поддержку борьбы с коронавирусом. Участие в концерте примут мировые знаменитости, среди которых Пол Маккартни, Элтон Джон, Билли Айлиш и многие другие.

О проведении концерта сообщила в понедельник журналистам один из организаторов певица Леди Гага. По ее словам, уже сейчас удалось собрать 35 млн долларов.

«Виртуальный концерт продемонстрирует единство среди всех людей, пострадавших от COVID-19, а также прославит и поддержит храбрых медицинских работников, стоящих на переднем крае борьбы, которые делают невероятную и спасающую многим жизнь работу», — говорится в сообщении Global Citizen.

One World: Together at Home будут транслировать в режиме онлайн на нескольких глобальных платформах, включая Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo и YouTube.

Леди Гага подчеркнула, что «все очень благодарны медицинским работникам по всей стране и во всем мире, которые находятся на передовой во время пандемии COVID-19».

В ходе онлайн-концерта для зрителей выступят Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Билли Айлиш, Малума, вокалист Green Day Билли Джо Армстронг, Аланис Мориссетт, Идрис и Сабрина Эльба и многие другие.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса. 11 марта воз объявила пандемию COVID-19. Согласно последним данным, COVID-19 в мире инфицированы 1 342 758 человек, скончались — 74 564, вылечились — 278 190, передает «Газета.ру».