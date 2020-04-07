Заместитель Кличко перешел на мат, объясняя киевлянам важность карантина

Киев, 7 апреля. Секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив, являющийся заместителем мэра Киева Виталия Кличко в Киевгорсовете, записал видеообращение к жителям Киева, в котором при помощи нецензурной брани призвал киевлян не нарушать режим карантина. Это видео он разместил на своей странице в социальной сети.

Политик в резкой и нецензурной форме поинтересовался у молодых людей, которых хотят «классно затусить» во время карантина, все ли с ними в порядке. Он напомнил, что устраивать вечеринки или выезды на шашлыки в данный момент недопустимо.

«Я был во многих больницах, и там не кульно, не хайпово — там больные люди. Они умирают», — заявил Прокопив.

Пользователи Сети отметили, что в видео сам Прокопив идет по улице без защитной маски. Чиновник объяснил нецензурную брань в своем видеообращении желанием донести до каждого жителя Киева необходимости оставаться дома.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры соблюдения карантина бессмысленными и аморальными. По ее мнению, власти страны не смогут обеспечить реализацию мер против коронавируса.

На данный момент, на Украине зарегистрировано свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 25 пациентов, 32 человека стали жертвами эпидемии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает миллиона человек. От вируса погибло почти 70 тысяч человек.

Эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.