Вандалы в Британии рушат вышки 5G, опасаясь распространения коронавируса

Лондон, 7 апреля. Вандалы в Великобритании повредили не менее 20 вышек 5G из-за того, что считают их «распространителями» коронавируса.

Как сообщает The Guardian, первые случаи поджогов и повреждений вышек 5G в пригороде Ливерпуля и на Востоке Англии были зафиксированы еще на прошлой неделе. По данным издания, от нападений пострадали также сети 3G и 4G.

«Произошли случаи, когда вандалы поджигали мобильные вышки, нарушая работу критически важной инфраструктуры и распространяя ложную информацию, указывающую на связь между 5G и пандемией COVID-19», — говорится в открытом письме крупнейших британских телекоммуникационных компаний.

Они обратились к пользователям с просьбой помочь прекратить нападения и поймать вандалов. В письме подчеркивается, что никаких научных доказательств связи между 5G и коронавирусом нет.

Как сообщает «Газета.ру», в соцсетях, включая Facebook, существует большое количество групп с тысячами участников, которые делятся слухами о том, что связь 5G несет в себе угрозу здоровью, а также является первопричиной появления COVID-19. Одна из теорий, в частности, гласит, что в Ухани вирус появился, потому что этот город не так давно начал развертывание сетей пятого поколения. При этом эта теория не объясняет, как вирус появился, например, в Иране или Японии, где новый стандарт еще не вводился. Ученые подчеркивают, что не существует никаких доказательств данной теории.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса. 11 марта воз объявила пандемию COVID-19.