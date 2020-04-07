Россия озвучила условие, при котором согласится на сокращение добычи нефти

Москва, 7 апреля. Россия согласна пойти на уступки в текущем нефтяном противостоянии с США и Саудовской Аравией, но при одном условии – в этом соглашении должны принять участие также страны ОПЕК и США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам экспертов, вероятность того, что США согласятся сократить собственную добычу нефти, невелика. Даже если президент США Дональд Трамп согласится пойти на уступки, он не сможет приказать всем нефтедобывающим компаниям страны сократить добычу, так как в США нет центрального регулятора, который имеет такие полномочия.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Россия гипотетически сможет сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

Встреча представителей ОПЕК+ состоится 9 апреля. На данный момент есть серьезные противоречия между Россией и Саудовской Аравией, касающиеся параметров сокращения добычи. В то же время, обе стороны поддерживают идею участия США в соглашении. С инициативой о проведении срочной встречи ОПЕК+ выступил Эр-Рияд. При этом королевство призвало встретиться не только участников организации, но и другие государства, которые не входят в альянс.

Напомним, что серьезный обвал цен на нефть начался после срыва сделки ОПЕК+ в начале марта. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.