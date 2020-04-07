Правительство РФ планирует ограничить импорт бензина

Москва, 7 апреля. Правительство России намерено ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина на территорию РФ на фоне резкого падения нефтяных котировок.

Как отмечает РБК, моторное топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, но в России снижения цен на бензин не последовало из-за особенностей регулирования. По данным издания, которое ссылается на федеральных чиновников, российское правительство планирует запретить поставки дешевого иностранного топлива на рынок РФ.

С таким предложением выступило министерство энергетики, заручившись поддержкой профильного вице-премьера Юрия Борисова, который отказался комментировать ситуацию.

Уточняется, что запрет может быть введен до конца апреля, но законодательно меру закрепят позднее. На данный момент она планируется в качестве временной и рассчитана до начала осени 2020 года, пока, как рассчитывает Минэнерго, будут сохраняться низкие цены на нефть.

Эмбарго вводится для того, чтобы защитить внутренний рынок от дешевого иностранного топлива. Напомним, в России действует механизм сглаживания цен, который защищает стоимость топлива от резких колебаний нефтяных котировок. В результате нефтяные компании доплачивают государству в том случае, если нефть падает в цене, и не могут снизить цены на розничном рынке моторного топлива. И наоборот, если котировки на мировом рынке нефти растут, государство платит нефтяникам, чтобы они не поднимали цены на АЗС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп пообещал подумать над снижением объемов нефтедобычи, если его об этом попросят.