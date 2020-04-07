СМИ сообщили, что Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы

Москва, 7 апреля. Народную артистку Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «МК» со ссылкой на источники. По данным СМИ, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее появилась информация, что Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. По данным СМИ, артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония.

Источники издания в медицинском сообществе сообщили, что результаты тестов на COVID-19, действительно, отрицательные. При этом у певицы диагностирована обширная двусторонняя пневмония.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — цитирует издание источник.

Близкие Бабкиной заявляют, что она не контактировала ни с кем, у кого мог быть коронавирус. В состояние медикаментозной комы врачи ввели артистку для наиболее эффективной работы аппарата ИВЛ. Врачи отметили, что «в целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса. В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

По данным на 6 апреля, в мире насчитывается более 1,25 млн случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 270 тыс. инфицированных, умерли около 70 тыс., передает RT.