Композитора Николаева выписали из больницы в Коммунарке

Москва, 7 апреля. Певец и композитор Игорь Николаев вернулся домой после госпитализации в больницу Коммунарки. В медучреждение артист попал с подозрением на коронавирус.

О возможном заражении музыканта стало известно 26 марта. Артист провел в медучреждении полторы недели. Позже оба теста на COVID-19 показали отрицательный результат, однако у певца диагностировали очаговую пневмонию.

В понедельник, 6 апреля, Николаев опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную месяц назад в центре Москвы. В описании к снимку он пояснил, что не стоит расстраиваться несмотря на пандемию и самоизоляцию.

«Не вешаем нос! Верим в лучшее! И, кстати, я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы!» – написал Николаев.

Напомним, композитор был госпитализирован после дня рождения сестры Игоря Крутого, где также присутствовал Лев Лещенко, у которого позднее диагностировали коронавирус. Накануне народный артист РСФСР был выписан из больницы. Журналистам он пояснил, что полностью здоров. Кроме того, Лещенко высоко оценил качество больницы и работу врачей, пишет «Газета.ru».