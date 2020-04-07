Ученые выяснили эффективность медицинских масок

Москва, 7 апреля. Международная группа ученых в рамках масштабного исследования пришла к выводу, что использование медицинских масок может снизить темпы распространения коронавируса. Результаты опубликовал журнал Natural Medicine.

Согласно исследованию, в лабораторных условиях использование масок заметно снижало количество частиц различных вирусов, которые распространяли инфицированные пациенты.

Специалисты Университета Гонконга в рамках эксперимента пришли к выводу, что у 111 из 246 пациентов при использовании масок значительно снизилось количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха.

В понедельник заявление о правильном ношении масок сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, подчеркнув, что «маски надо носить безопасно и надлежащим образом». По его словам, защитные маски нужны больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. ВОЗ опасается, что «использование масок широкими слоями населения» приведет к серьезной нехватке масок для тех, кто в них экстренно нуждается.

Также в понедельник стало известно, что российское правительство ограничило продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Теперь продавать маски, респираторы и перчатки смогут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж — оптовой и розничной — цена на маски, респираторы и перчатки может повышаться не более чем на 10%. Кроме того, наценка не должна быть больше 10 копеек на каждую единицу товара.

По данным на 6 апреля, в мире насчитывается более 1,25 млн случаев заболевания COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, уже выздоровели более 270 тыс. инфицированных, умерли около 70 тыс., передает RT.