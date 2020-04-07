Москва, 7 апреля. Более 50 поездов были отменены холдингом РЖД из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, была сокращена периодичность курсирования еще почти 40 поездов, сообщает пресс-служба компании.

Ряд внутрироссийских маршрутов уже был сокращен ранее; тогда речь шла о 31 поезде. С 7 апреля временно будет сокращена периодичность выполнения рейсов 37 Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД). Также будут временно отменены еще 53 поезда, включая несколько «Сапсанов», совершающих рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.

В пресс-службе РЖД подчеркнули, что расписание было скорректировано с учетом наличия дублирующих поездов. Сокращениям подверглись те рейсы, спрос на которые составил менее 25% от общего числа предложенных мест. Чтобы обеспечить непрерывность сообщения с малыми населенными пунктами, РЖД ввела дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

Кроме того, отменяться не будут те поезда, для которых нет альтернатив.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Специалистам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире превышает отметку в миллион человек. От коронавирусной инфекции погибло почти 70 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 6300 случаев заражения коронавирусом. Свыше 400 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.